Sjekk om du har et sunt parforhold

En oppskrift på et lykkelig forhold ... Tja, det blir nok vanskelig, men når man samler resultatene av mange års forskning, er det ting som tyder på at lykkelige par har en rekke fellestrekk. Sjekk selv om du og din mann er en god match ut fra disse fire tegnene på et sunt forhold.

1. Dere har ofte sex

Det er mange grunner til å holde sexlivet i gang, men en av de beste er at sjansen for at forholdet overlever blir betydelig større. Dere trenger ikke nødvendigvis å hoppe til køys hver dag - det hjelper om man har det sjeldnere også. For eksempel har en undersøkelse vist at par som har sex minst to-tre ganger i måneden, scorer 33 prosent høyere på en lykkeskala enn par som sjeldent hygger seg i senga.

2. Dere har vært venner først

Hvordan startet forholdet i sin tid? Det har betydning for hvor sterkt dere står som par. Folk som var gode venner før de for alvor fikk romantiske følelser for hverandre, er generelt godt fornøyde med forholdet når det kommer til sex og romantikk.