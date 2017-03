Sju rare ting du GARANTERT ikke visste om sex

Kroppen kan oppføre seg merkelig i forbindelse med sex. Visste du for eksempel at orgasme lammer hjernen din? Sjekk seks andre overraskende ting!

1. Et høyt kolesteroltall tynger sexprestasjonen

Menn med et høyt kolesteroltall opplever ofte en erektil dysfunksjon, mens menn med lavere kolesteroltall kan gi gass i senga.

2. Opphisselse reduserer vemmelse

Så snart du og partneren din inntar senga, så er svett og lukter plutselig ikke så ekkelt som det kanskje er på treningssenteret eller bussen.

3. Sex forbrenner kalorier

Orker du ikke treningen? Da kan du forbrenne kaloriene med en runde lakengymnastikk. Menn og kvinner forbrenner faktisk i gjennomsnitt 4.3 og 3,1 kalorier per minutt.

4. Opphisselse reduserer smerte

Biting, slag og kloring gjør mindre vondt under sex. Det skyldes at smerteterskelen heves, noe som er en fordel under selve penetreringen.

5. Kroppen rødmer under sex

Noen overraskes av røde roser i kinnene, på brystet eller kjønnsdelene etter seksuelt samleie. Det er en naturlig reaksjon på økt blodgjennomstrømning og temperaturen på huden.

6. Orgasme lammer hjernen

Når du får en orgasme, så slår hjernen av den delen som styrer følelsene angst og frykt, og slår på total hengivenhet. Selv kroppens bevegelser er ute av kontroll når du når klimaks.

7. Kyssing etter sex, øker tilfredsheten

Kyss, kjærtegn og komplimenter etter en runde i høyet, øker tilfredsstillelsen. Så dere er ikke ferdige selv om klimaks er nådd.