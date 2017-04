3. Overøs hverandre med komplimenter

Finn de gode sidene ved hverandre, og sørg for å anerkjenne og verdsette hverandre. Prøv eventuelt å gi hverandre en "flom av komplimenter", der dere bytter på å gi hverandre 10 komplimenter hver. Det vil automatisk gi dere fornyet selvtillit og en større forståelse for hverandre - og for de tingene som fungerer i deres forhold.

4. Senk drømmekravene

Aksepter at lykkelige par også gir rom for at den andre kan være trøtt av og til - og kanskje ikke orker den helt store romantiske utfoldelsen. Men husk å avstemme forventningene med hverandre, slik at dere kommer fram til en felles løsning dere begge er fornøyd med.

