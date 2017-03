De fleste av oss går til sengs med en på vår egen alder. Men én ting er det vi gjør - en annen ting er det vi går og drømmer om.

For spør du hvem vi helst vil gå til sengs med, så endrer bildet seg noe, alt etter som du er kvinne eller mann og hvor gammel du er.

Kvinner vil faktisk helst ha sex med jevnaldrende, og med partnere som er litt eldre enn dem selv. Mye tyder også på at jo eldre kvinnene blir, desto mer foretrekker de at partneren har noen lunde samme alder som dem selv.

Menn har bredere smak

Hos menn ser det litt annerledes ut. For mens de som yngre går etter jevnaldrende partnere, vokser interessen for eldre kvinner i takt med at de selv blir eldre.

Menn beholder imidlertid interessen for yngre partnere, og har altså et noe bredere utvalg av potensielle sexpartnere.

Det er den finske psykologen Jan Antfolk fra Åbo Universitet som har undersøkt preferansene for sexpartnere hos 2655 finske kvinner og menn i alderen 18-50 år.