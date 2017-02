Slik får du mer lyst på sex

Scenarie 2 - Du får ikke orgasme uansett

Sexologen: Gi deg selv en hjelpende hånd

Hvis det er noe som kan drepe lysten, er det en urealistisk orgasmejakt, så en god start er å skifte fokus og tenke at høydepunktet ikke må være en orgasme. For mange kvinner er det å smelte sammen med mannen og kjenne nytelsen som ligger i denne nærheten nok i seg selv, og kanskje det også kan være det for deg. Bare det å vite at det er normalt kan være en lettelse, fordi du kanskje tror at det er noe galt med deg eller dine seksuelle evner. Så slapp av og fokuser på nytelsen i stedet for orgasmen. Det kan fremdeles gi fantastisk sex.

Hvis du fortsatt føler at et vellykket samleie helst bør ende med orgasme, så husk at de fleste ikke oppnår klimaks uten at klitoris blir iherdig stimulert. Hvis mannen din ikke evner å gjøre det tilstrekkelig under akten, må du hjelpe til litt selv.

Generelt er det viktig at du øver deg på å ha sex med deg selv og prøver deg fram. Det er godt å vite eksakt hvordan du gir deg selv orgasme, ellers kan du jo ikke forvente at andre vet det eller legge hele ansvaret for orgasmen over på partneren.

Husk å gjøre knipeøvelser regelmessig. Jo strammere skjeden føles, desto større nytelse vil både du og mannen din få ut av sex-en.

