Slik passer du best på underlivet etter sex

Ifølge forskning er det spesielt tre ting du bør ha i tankene når du har eller har hatt sex. I hvert fall hvis du vil sørge for at dine nedre deler forblir i tipp-topp stand. Og fordi huden er oppsvulmet, øm og irritert, er det altså noen ting du bør være oppmerksom.

Du glemmer å gå på toalettet

Du har sikkert hørt det før, men det betyr litt mer enn du kanskje er klar over. Det er nemlig veldig lurt å gå på toalettet etter sex. Under akten kan du pådra deg diverse bakterier som kan ende i blæreinfeksjoner. Hvis du bare sørger for å gå på do minimum en time etter sex, rekker du å skylle vekk de verste bakteriene.