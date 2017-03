Tre grunner til at du ikke har lyst på sex

2. Du er stressa

Jobb, barn, trening, husarbeid og sosiale aktiviteter tapper deg for energi. Du er presset på alle fronter, og du orker ikke en gang tanken på sex.

Tips: Du må jobbe for å slippe kontrollen. Kanskje du har påtatt deg sjefsrollen for alt hjemme, og kanskje er det på tide å overlate noe av ansvaret til partneren. Du kan også prøve deg på yoga eller meditasjon. Det motvirker stress og gjør deg bedre til å nyte nuet.

3. Du er ikke fornøyd med kroppen din

”Lårene mine er for store, magen er for myk - og hva med appelsinhuden?” Negative tanker om kroppen din, fyller bevisstheten din og setter kjepper i hjulene for lysten til å gi deg hen.

Tips: Fokusér på den delen av kroppen din du er mest fornøyd med, og prøv å glemme resten. Tenk på deg selv som en supersexy kvinne, han vil garantert tenne på den nye selvtilliten din.

Kilde: health.com