Treningsøvelsene som gir det beste sexlivet

3. Omvendt Supermann

Her skal du ligge på ryggen, og løfte både armer og bein fra bakken. Det er superviktig at du prøver å tenke på at navlen skal røre gulvet. Også selv om den vender oppover fordi du ligger på ryggen. Finn det laveste punktet, og hold armer og bein i ro. De må IKKE røre bakken! Til gjengjeld skal det spenne veldig i magen.

4. Vri med ball

Begynn med å legge deg på ryggen med bøyde bein for å finne balansen. Sett deg i en form for omvendt "V". Beina trenger ikke å være strakt opp i luften, men de må IKKE røre gulvet. Hold ballen i hendene, og sving den fra side til side. Jo tyngre ball, desto hardere og bedre for magen. Sørg for å spenne så mye som mulig, og send ballen fra side til side så raskt du kan.



God trening!