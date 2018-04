Er du lei av å sette store og urealistiske mål for hvordan du skal leve sunt? Start med de enkle tingene. Her har vi samlet sju ting som gir deg en sunnere hverdag.



Tre ganger hver dag bør du fylle drikkeflaska. Du bør drikke minst 1½ liter i døgnet, anbefaler Helsedirektoratet. Hvis du svetter mye eller er veldig fysisk aktiv, har du behov for enda mer væske.



Sov uten pysj

Når du sover naken, er det lettere å holde kroppstemperaturen nede. Det gjør at kroppen utløser mer av søvnhormonet melatonin som gir bedre søvn- kvalitet. Sover du sammen med en partner, kickstarter følelsen av hud mot hud dessuten utskillelsen av hormonet oksytocin, noe som øker sexlysten.



Tygg tyggis med mintsmak når du er i butikken. Smaken av mint reduserer nemlig suget etter søtsaker.



Spar på saltet

Sett bort saltkvernen, slik at du venner deg til å smake på maten først. Når du ikke ser saltet, glemmer du kanskje at det er en mulighet å tilsette litt ekstra.