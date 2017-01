Sju myter om flate rumper

Sant eller usant?

Myte 1: En styrkeøvelse som knebøy smelter fettet på baken.

Usant!

Det er ingen tvil om at knebøy er en kjempeeffektiv øvelse hvis du vil ha et større og mer muskuløst bakparti. Men uansett hvor mye du trener baken, smelter ikke fettet. Det forbrennes jevnt fra alle lagre i kroppen hvis du spiser færre kalorier enn du forbrenner, og ellers ikke.

Slik trener du deg til en fast bak.

Myte 2: Størrelsen på baken sier noe om kondisjonen.

Usant!

En flat hengerumpe kan muligens gi et hint om at eieren ikke er noen superatlet, men formen på baken er ikke nok til å avgjøre kondisjonstallet. En veltrent og muskuløs bak er likevel gjerne et tegn på at musklene brukes mer eksplosivt. Utholdenhetsutøvere som for eksempel maratonløpere har gjerne liten rumpe, men svaret er langt fra entydig, så myten er hermed avlivet.

