4. Huden din blir mindre elastisk

Prøv å dra opp huden på hånda, og se om den raskt faller tilbake på plass. Tar det lenger tid for huden, kan det være tegn på dehydrering, fordi huden da kan bli mindre elastisk.

5. Du slutter å svette

Svetter alle andre, mens du ikke gjør det? Da er det kanskje et tegn på at du er dehydrert. Det betyr at kroppen har så lite væske, at den selv prøver å produsere væske (som den ikke har), noe som også kan gjøre at du blir svimmel.

6. Mørk urin

Urinen din kan fortelle deg om du har væskemangel eller ikke. Det er nemlig sånn at jo mindre vann du har inntatt, desto mørkere blir urinen. Så har du mørkere urin enn vanlig, så er det bare å få helt væske innabords.

7. Hodepine

Hodepine er nok et av de minst rare tegnene på dehydrering, som de fleste har opplevd og kjenner til. Grunnen er at inne i hodet sitter det en væskesekk, og er den tømt for væske, så vil det skape hodepine. Væsker som alkohol, koffein og energidrikker hjelper IKKE mot dehydrering, fordi de virker vanndrivende på kroppen.