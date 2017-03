Derfor får noen mennesker lettere blåmerker

De fleste av oss har opplevd å kollidere med en bordkant eller falle på en sykkel – og så oppleve at blågrønne eller til og med svarte merker dekker det området på huden som ble truffet.

Det skyldes at støt og slag ødelegger de små blodkarene som ligger under hudoverflaten og får blodet til å sive ut i vevet. Her endrer det gradvis farge i takt med at proteinet hemoglobin mister oksygen.

Men for noen mennesker skal der mye mindre til før blåmerkene viser seg. Det har flere årsaker.

1. Du er kvinne

Er du født med to X-kromosomer, er du også fra naturens side mer disponert for en samling blåmerker på kroppen.

Kvinners hud er nemlig litt tynnere enn huden til menn, for den inneholder mindre av bindevevsproteinet kollagen.

Det betyr at kvinners blodkar har mindre beskyttelse mot støt, og det resulterer altså i flere blåmerker.