Slik unngår du isjiassmerter

Dette skjer med nerven

Isjias er navnet på kroppens to lengste nerver, som er omtrent like tjukke som lillefingeren din. De springer ut fra ryggsøylen i korsryggen og går ned i hvert sitt bein, der de er ansvarlige for følesansen og bevegelsen av musklene. Isjiassmerter skyldes i 9 av 10 tilfeller at en av nervene er kommet i klemme eller plages av en skiveprolaps som følge av slitasjegikt, betennelse eller overbelastning av ryggen. I omtrent 10 prosent av tilfellene skyldes plagene at nerven blir klemt av den pæreformede setemuskelen.

Dette kan du gjøre selv ved isjiassmerter

Lindre smertene med massasje i uke 1

Be kjæresten eller en profesjonell massør om å gi deg en runde med dyp massasje av korsryggen, baken og baksiden av lårene for å lette trykket på isjiasnerven. Massasje kan også gjøre musklene smidigere og redusere risikoen for tilbakefall.

