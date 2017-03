Lytt til kroppen din

Lytt til beina, og resten av kroppen din. Hvis du får vondt et sted, og smerten eller ømheten ikke er borte i løpet av en dag eller to, så bør du prøve å finne ut hva som er galt - eventuelt ved å konsultere en fysioterapeut. Du bør IKKE prøve å løpe vekk smerten

Legg på is

Er du øm i musklene, får hevelser, rødme eller de blir varme, så er det tegn på at musklene er overbelastet. Det prøver musklene å fikse med en betennelsestilstand. Du kan reduserer betennelsen ved å legge is på musklene rett etter løpetreningen. Men igjen - hvis det varer i flere dager, så er det et signal om at du trener for hardt.

Tren styrke

Når du bygger opp muskler, så blir hele kroppen i bedre standt til å klare utfordrende strabaser i løpetreningen. Et mini-styrkeprogram kan bestå av mageøvelser, planken, armstrekk, squat og kroppshevinger.

Få nok søvn

At du sover nok og godt, er avgjørende for at du har energi til å trene og reduserer risikoen for at du setter foten feil. Men søvn er også avgjørende for at kroppen din kommer seg gjennom det hardkjøret du utsetter den for. Når du sover, så reparerer kroppen selv. Sov gjerne sju-åtte timer hver natt.

