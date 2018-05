Fotskader: Ta vare på føttene

Hælspore betyr at noe av fettet i helens støtpute er forsvunnet. Det gir jagende smerter i hele hælen, spesielt når den belastes av harde sko og et hardt underlag.

Årsak: Hælspore oppstår oftest når foten utsettes for et hardt trykk over lang tid. F.eks. hvis du hver dag går i for harde sko (tresko, stilettheler) på for hardt underlag.

Faresignal: Smerter og ømhet i hælen.

Hva kan du gjøre? Hælen må avlastes ved alltid å gå i myke og støtabsorberende sko som passer godt til formen på helen. Unngå helt å gå i harde og svært høyhælte sko. Få eventuelt laget et innlegg til skoene dine. Når du trener, er det svært viktig at skoene er ekstra støtabsorberende, og du bør aldri løpe på harde underlag.