Hva er låsning i ryggen

Derfor oppstår låsning i ryggen

En låsning i ryggen skiller seg fra andre former for vondt i ryggen ved at den kommer plutselig. Årsaken er ofte en uhensiktsmessig bevegelse som skader muskler, sener eller ledd, men låsningen kan også skyldes et tungt løft eller mange gjentatte bevegelser. Du kan også få en låsning i ryggen hvis en muskel har stivnet når du har sittet lenge stille, eller ryggen har vært utsatt for trekk og kulde.

Dette skjer i ryggen

Ryggen består av 24 virvler som holdes sammen av leddbånd og er forbundet med tre par store kjernemuskler, samt en lang rekke andre muskler. Hver muskel er festet til skjelettet med en sene. Årsaken til en låsning i ryggen, kan være krampe i en muskel, en overbelastet sene, et for stramt leddbånd eller en låsning i en av ryggvirvlene.