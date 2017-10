Isjias-smerter: Fem ting du bør prøve før du tar mer smertestillende

Smerter rundt isjias eller i den nederste delen av ryggen, kan ødelegge for en funksjonell hverdag. Hvis du ikke føler at de smertestillende tablettene nødvendigvis er riktig smertelindring for deg, så kan du prøve en av disse metodene for å komme ubehaget til livs.

Hva er isjiassmerter?

Søvn mot smerter i isjias-nerven

Sørg for å få nok søvn i de periodene du lider av smerter og ømhet. Søvn vil gi kroppen og musklene tid til å slappe av, og det setter i gang gjenoppbyggingen av nervene.

Lette yogastrekk mot smerter ved isjias-nerven

.For å få fart på helingen, er det viktig å holde kroppen i gang. Hver bevegelse kan være smertefull, men prøv med lette yogastrekk som trener ryggregionen. Du bør imidlertid være sikker på at du ikke gjør mer skade enn gavn - så besøk gjerne legen først. Denne type trening styrker musklene, øker blodgjennomstrømningen og gir deg større mobilitet.

Is på isjias-nerven

En ispose kan lindre smertene midlertidig, hvis du legger den på det problematiske området.

Varme på isjias-nerven

Isposen når imidlertid ikke helt inn til der isjias-nerven sitter. Du må derfor bruke større temperatursvingninger for å få til dette. Dette kan du skape ved å legge på en varmepute etter at du har brukt isposen. Alternativt kan du ta en varm dusj.

Urter og oljer mot smerter ved isjias-nerven

Flere urter og oljer kan ha betennelsesdempende effekt, samt være beroligende. De er derfor spesielt bra når man lider av disse smertene. Gurkemeie, kamille, lavendel og lakris er urter som spesielt kan bidra til å redusere de gjennomtrengende smertene i ryggregionen.

Husk å å gå til legen din hvis du opplever tilbakevendende smerter i ryggen eller rundt isjias-nerven, som ikke går over innen en kort periode.