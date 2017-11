Dette kan du gjøre selv når du har kink i nakken

Ta det med ro i time 0–12

Hold hodet i ro, og unngå bevegelser som gir smerter. Hvis du våkner med kink i nakken, så bli liggende litt i senga, og hvis det skjer mens du driver med idrett, så stans øyblikkelig.

Hold nakken varm i time 1–24

Varme er bra for å myke opp muskulaturen og få fart på blodsirkulasjonen. Det stimulerer helingsprosessen. Hold en flaske med varmt vann mot nakken, ta en varm dusj eller masser mykt med fingrene.

Støtt nakken i time 2–48

Sørg for god støtte og avlastning av nakken, slik at den får ro. Bruk flere puter til å finne riktig stilling når du sitter eller sover. Om dagen kan et stort tørkle hjelpe til med å holde nakken oppe.

Tøy i time 24–72

Ved å tøye ut musklene kan du redusere spenningene. Bøy hodet fram og tilbake i to–tre minutter uten større bevegelser – det skal ikke gjøre vondt. Beveg det også fra side til side, og strekk ut nakken langsomt.