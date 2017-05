Slik behandler du en fibersprengning

Tøy ut dag 6 og 7

Når du kjenner at muskelen er i ferd med å komme seg, begynner du med tøyeøvelser. Gå forsiktig fram. Husk at skaden oppsto fordi muskelen ble strukket for voldsomt, så stopp i det øyeblikket det gjør vondt.

Tren opp i uke 2–6

Begynn med å stramme muskelen uten å bevege den, og la den jobbe gradvis mer: Gå først med små skritt, så med vanlige skritt. Deretter kan du løpe rolig, og senere kan du sette opp tempoet.

Hva du kan og ikke kan trene hvis du er rammet av en fibersprengning

Mens den skadde muskelen leges, kan du holde deg i form med trening der andre muskler jobber. Her er de beste tipsene hvis du har en fibersprengning i beinet.

Padling

Når du padler kajakk, bruker du beinmusklene til å spenne mot med. Men du bruker dem ikke aktivt, så den skadde muskelen belastes ikke.

Styrketrening

Velg apparater der du ikke bruker beinmusklene, som nedtrekk.

Svømming

Spesielt kråling er skånsomt for beina. Du kan svømme også uten å bruke dem.

