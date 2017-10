Hva er en frossen skulder?

Derfor oppstår en frossen skulder

Frossen skulder kan oppstå etter en annen skade, for eksempel et fall, som gjør at du må holde skulderen lenge i ro. Men som regel oppstår frossen skulder plutselig uten kjent grunn. Enkelte leger ser på frossen skulder som en autoimmun sykdom. Det vil si at immunforsvaret av ukjente årsaker begynner å bryte ned kroppens eget vev, i dette tilfellet skulderens leddkapsel. Kvinner og menn er omtrent like mye utsatt og risikoen er størst etter fylte 40.

Dette skjer i skulderen ved en frossen skulder

Skulderen er helt avgjørende for at du skal kunne bevege armen, så når den stivner, har du et problem. Overarmsknokkelen er festet til skulderbladet i et ledd som holdes på plass av en kapsel fylt med bindevev. Ved frossen skulder oppstår det en slags betennelse i denne leddkapselen, og bindevevet blir stivt. Samtidig vokser det ut unormalt vev, og produksjonen av smørende leddvæske hemmes. Det går drastisk ut over bevegeligheten og fører til smerter.