Dette kan du gjøre selv ved hælspore

Avlastning dag 1–3

Hvil foten og bruk helst sko med innleggssåler når du går. Gå fortrinnsvis på myke underlag (hvis du kan) og ta smertestillende dersom ikke smertene er til å holde ut.

Tøying dag 3–7

Sitt med det dårlige beinet i kors over det andre. Ta tak rundt tærne og bøy dem så langt inn mot leggen du kan. Hold strekket i 10 sekunder. Gjør 10 repetisjoner og gjenta øvelsen 3 ganger daglig.

Styrketrening uke 2–12

Sett foten på et trappetrinn med hælen utenfor kanten og med et sammenrullet håndkle under tærne. Legg vekten på foten og vipp den sakte opp og ned. Gjør 3 sett à 12 repetisjoner annenhver dag.

Opptrening måned 2–6

Det tar lang tid å komme seg over en hælspore, så trapp opp treningen gradvis. Pass på hvis du kjenner at smertene kommer tilbake. Unngå løping og andre svært belastende aktiviteter.