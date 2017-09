Her sitter smerten ved musearm

Det gjør først og fremst vondt i underarmen og hånda. Smertene er ofte sviende og vanskelige å lokalisere, og de strekker seg over et stort område. Det gjør vondt hele tiden, også når du holder armen i ro, men når du bruker armen, blir smertene verre og du må ta en pause. Armen vil ofte føles svak, og det kjennes som om den sover fordi den er så nummen. Mange har en følelse av at det stikker eller prikker i armen.

Dette kan du selv gjøre med en musearm

Avlastning uke 1–2

Unngå de aktivitetene som gir smerter, som å knuge hardt rundt en racket, og sørg for støtte til armen og håndleddet når du sitter foran pc-en.

Tøying uke 3–4

Myk opp de overbelastede musklene og vevet rundt med massasje. Gjør også tøyeøvelser ved for eksempel å holde armen vannrett foran deg, mens du bøyer håndleddet opp og ned. Bruk den andre hånda til å holde strekket i 20 sekunder.