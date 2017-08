Forstuing

Derfor forstuer du foten

I de aller fleste tilfellene skyldes forstuingen et uhell der du tråkker feil og vrir foten enten utover eller innover. Skaden skyldes altså ikke direkte at du har trent for hardt eller feil. Det kan likevel være en sammenheng, for hvis musklene rundt ankelen er sterke, bidrar de til å stabilisere leddet, og dermed senker de risikoen for forstuinger. Derfor er du mest utsatt for forstuinger på slutten av en løpetur eller en hard kamp. Da kan nemlig utmattelsen gå ut over konsentrasjonen, og det er fort gjort å tråkke feil.

Dette skjer i foten

Rundt ankelen sitter noen kraftige leddbånd som forbinder leggen med foten og sørger for å holde leddet stabilt. Hvis du vrikker eller overbelaster leddet, kan leddbåndene bli revet helt eller delvis over. Som regel går det ut over leddbåndene på innsiden av foten. De avrevne leddbåndene blør, og det oppstår en betennelse, slik at ankelen hovner opp og blir misfarget. Det er ofte vanskelig å avgjøre om ankelen er forstuet eller brukket, og derfor kan det være lurt å få en lege til å se på den.