Fem feil du garantert gjør når du tar en dusj

Dusjen er for varm eller kald

Det er ikke uten betydning hvilken temperatur du har på vannet i dusjen. Selv om det kan være fristende med en varm dusj når det er minusgrader ute, så er det ikke sunt for kroppen din. Også dette gjør huden din tørr, OG du bruker unødvendig energi.

Du tørker deg for hardt

Det er ikke meningen at du skal gni deg så hardt med håndkleet etter dusjen. Faktisk er det bedre å tørke seg rolig, slik at huden ikke blir rød og irritert. Etter dusjen kan det være lurt å smøre seg inn med krem, så unngår du at huden blir tørr.

Du lufter ikke ut

Mange baderom er ikke utstyrt med vindu eller annen ventilasjon. Så det kan lønne seg å investere i en liten ventilator, slik at mugg og annen skitt får verst mulig betingelser for å overleve.



