Fem feil du trolig gjør med balsamen

Uansett hva vi gjør så blir håret bare aldri like flott som hos frisøren. Kanskje skyldes det egentlig at vi bruker produktene feil? Vi har derfor samlet de fem klassiske balsam-feilene, slik at du kan unngå dem i framtida.

1. Du masserer balsamen inn i hårrøttene

De fleste av oss masserer gjerne hårrøttene og hodebunnen, rett og slett fordi det føles godt. Men det er faktisk den delen av håret som trenger balsam minst, fordi håret her er nytt og sterkt. Derimot skal du massere balsamen inn i hårspissene, fordi det er her håret er tørt og trenger balsam.

2. Du bruker altfor mye balsam

De fleste tar altfor mye balsam i håret, noe som langt fra gir den ønskede effekten - i stedet blir håret tungt og fett. En god huskeregel er å bruke en klump som tilsvarer størrelsen på en femkroning.