Tre vanlige myter om kviser

1. Du skal ikke klemme på kvisene

Det er bare tull. Hvis kvisene er gule og betente, er det ingen fare for at du får arr eller sår når du presser ut det betente. Sørg bare for å vaske hender og ansikt før du setter i gang. Det er viktig at du fjerner all sminke, slik at du unngår at det setter seg i andre porer og danner nye kviser. Unngå å bruke neglene når du presser, slik at du ikke lager hull og får sår. Det er også viktig å avslutte med en mild ansiktsvaks eller rens og ansiktskrem.

2. Tannpasta fjerner kviser

Vi anbefaler at du bruker produkter som er utviklet for å fjerne kviser. Dessuten virker det gamle kjerringrådet minimalt - og det svir skikkelig. Du kan like så godt la være.