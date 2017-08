Hvis du værer at det ligger noe mellom linjene, så be om flere opplysninger. Du kan for eksempel si «kan du komme med et eksempel?» eller «jeg føler at det er noe du ikke forteller meg». Da gir du utrykk for at du føler deg fram. Du kan også variere med små konstateringer, som «hmm» eller «okay». Stiller du for mange spørsmål, kan fortelleren lett lukke seg, så finn en god balanse.

Scenario 3 - Du avbryter for å høre deg selv

Eksperten: be andre om å si fra når du avbryter

Hvis du har lett for å ta over samtalen, vil du framstå som en som alltid har noe viktigere å si. En løsning er å be omgangskretsen om å gjøre deg oppmerksom på det hvis du avbryter. På den måten blir du mer bevisst på om, hvor ofte og i hvilke situasjoner du gjør det.