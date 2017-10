Scenario 2 - Du vil ha ros og kommentarer

Psykologen: Innrøm problemet og finn årsaken

Tenk over hva du setter høyest: aktiviteten i seg selv eller liker-klikkene fra andre når du forteller om opplevelsen på sosiale medier? Da blir du oppmerksom på om du virkelig liker aktiviteten i seg selv eller om du bare gjør ting for å få bekreftelse. Hvis det siste er tilfelle, så godta at det er helt normalt å ha det slik. Først når du gjør det, kan du endre atferd.

Velg en aktivitet du normalt deler på sosiale medier, for eksempel en konsert­opplevelse, og bestem deg for at du ikke skal legge ut bilder av lignende aktiviteter framover. Behold i stedet opplevelsen som et privat minne, og bruk tid på å kjenne etter hva som var fint med akkurat den konserten. Har du behov for å dele den med andre, kan du begrense det til de nærmeste. Da knytter du sterkere bånd til venner og familie, og dere kan diskutere kunstopplevelsen på et mye dypere nivå uten at det blir overflatisk.