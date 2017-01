Slik finner du tilbake til det sunne sporet

2. Gå tur

Gåturer er ofte undervurdert, men de er skikkelig bra for helsa. Kom deg opp av sofaen, og ut på en spasertur. Det er godt både for kropp og sjel. For i tillegg til at det er bra for musklene og den generelle formen din, så gir gåturer også frisk luft til hjernen, og ofte kommer du i bedre humør.

3. Vær takknemlig

I en tid der de fleste av oss stort sett har ansiktet rettet mot en skjerm, kan det være skikkelig smart å se opp og se ting og mennesker rundt deg. Og sett pris på dem - familien, venner, naboer og kolleger.

4. Prioriter søvnen

Du får ikke mange poeng for å vite at søvn er viktig for helsen, problemet er ofte at vi ikke finner tid til det. Sørg for å sette deg mål om hvordan du vil at søvnvanene dine skal være den nesten uken. Prøv også å hoppe i seng en halvtime før, slik at kroppen langsomt forberedes på hvilen.