Slik påvirkes du av partnerens skjegg

Kvinner digger skjegg

Forskernes resultater viste tydelig at kvinnene syntes menn med skjegg var mest attraktive. Faktisk var kvinnene hel gale etter menn som hadde skjeggstubber. I hvert fall hvis det var snakk om en affære eller et annet kort forhold. Forskernes teori var at disse mennene virket mer maskuline enn de mennene som for eksempel var helt glattbarberte. Og at de glattbarberte ga inntrykk av at de var for unge til å stifte familie. Noe som trolig lå i kvinnenes underbevissthet når de skulle vurdere mennene.

Når det kom til hvilke menn kvinnene helst ville satse på i det lange løp, var det mennene med litt mer skjegg - ikke helskjegg - som stakk av med seieren.