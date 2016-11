Slik sikrer du at folk aldri glemmer deg

Forskning viser at 90 prosent av all informasjon mennesker mottar, raskt glemmes igjen. Det betyr at du ikke blir husket, med mindre du sørger for å gjøre noe ekstraordinært som gjør at du blir igjen i folks erindring.

Vis følelser

Ved å snakke til noens følelser (for eksempel ved å dele et viktig minne eller fortelle en personlig historie) skaper du automatisk en dypere forbindelse, som helt naturlig etterlater et minneverdig inntrykk.

Gjenta poengene dine

Det er logisk at når du gjentar poengene dine, så sitter informasjonen bedre. Forskning viser at det er lurt å gjenta poengene tre ganger, da det tar hjernen tre repetisjoner for å danne et mønster og dermed huske bedre.

Ha kontroll på fakta

Sørg alltid for at du har god kontroll på bakgrunnskunnskapen. Det er spesielt smart å snakke ut fra personlige erfaringer, da de er ekstra minneverdig.

Generelt er viktig å ha kontroll på at fakta er korrekt.