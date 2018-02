Fem enkle tips for å unngå de farlige E-stoffene

E-stoffer finnes i mange matvarer, og det ville faktisk vært vanskelig å leve helt uten tilsetningsstoffer. Da måtte du ha framstilt alle matvarene fra bunnen, og inntatt dem i løpet av ganske få dager.

E-stoffer har fått et dårlig rykte, men faktisk er de fleste tilsetningsstoffene ganske harmløse og nærmest uunnværlige. Her ser du hvilke ufarlige tilsetningsstoffer som finnes i matvarene, og som du trygt kan spise.

Men det finnes også farlige E-stoffer, og derfor har vi lagd en guide som lærer deg hvordan du unngår de tilsetningsstoffene som muligens er skadelige for helsa og hvordan du generelt får i deg færre E-stoffer via kostholdet. Samtidig kan du glede deg over at færre E-stoffer automatisk medfører et sunnere kosthold.





1. Unngå E-stoffer som kan være farlige

Lær deg de mest tvilsomme E-stoffene utenat eller ta et bilde av denne siden med telefonen, så er det lett å sjekke varedeklarasjonen når du er i butikken. Les mer på naaf.no/allergiviten.

De tvilsomme e-stoffene

E 102, E 110, E 122, E 123 + E 124

Azofargestoffene skal kunne gjøre barn hyperaktive og føre til konsentrasjonsproblemer. En EU-undersøkelse har ikke påvist noen sammenheng.

E 104, E 32, E 133 + E 160b

Fargestoffene kan utløse en allergisk reaksjon.

E 120

Fargestoffet karmin kan utløse en allergisk reaksjon.

E 200 + E 202-203

Sorbinsyre og sorbater kan utløse ikke-allergisk overfølsomhet hos spesielt sensitive personer.

E 210-219

Benzosyre, benzoater og parahydroksybenzoater kan utløse ikke-allergisk overfølsomhet.

E 220 + E 221-224 + E 226-228

Svoveldioksid og sulfitter kan utløse ikke-allergisk overfølsomhet hos ekstra sensitive personer.

E 249 + E 250

Nitrat og nitritt kan danne stoffer som kan virke kreftfremkallende.

E 320 + E 321

Høye doser av antioksidantene BHA og BHT har ført til kreft i dyreforsøk. Stoffene har også vist seg å ha hormonforstyrrende effekter i dyreforsøk.

E 954

Dyreforsøk har påvist en sammenheng mellom blærekreft og høye doser sakkarin, men lovlige mengder skal ikke medføre noe fare.

E 621

Det tredje krydderet, mononatriumglutamat, kan utløse overfølsomhetsreaksjoner som rødhet og hodepine.