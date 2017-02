Smarttelefonen kan snart oppdage hudkreft

Det er etter hvert ingen grenser for hva du kan gjøre med smarttelefonen din. Og nå ser det til og med ut til at den i nær framtid kan spare deg for en tur til legen. Bare ved å ta telefonen opp av lommen, vil du nemlig kunne sjekke deg selv for hudkreft.

Dette skjer etter at forskere har bygd opp en database med over 130 000 bilder av forskjellige typer hudkreft, som er en av de mest utbredte kreftformer.

Med databasen på plass, trente forskerne en dataalgoritme til å gjenkjenne bildene, noe den allerede fra starten av klarte med imponerende høy presisjon.

Like bra som hudleger

Deretter lot forskerne dataen konkurrere med 21 erfarne hudleger, om hvem som var best til å oppdage hudkreft ut fra i alt 370 bilder. Det viste seg at den var like god som hudlegene til å spotte sykdommen innenfor alle de målte kategoriene.

Den smarte algoritmen finnes akkurat nå bare på en pc, men neste skritt for forskerne er å utvikle en versjon som kan brukes på telefonen. Det vil trolig være enkelt å få til, mener de. Men de legger til at algoritmen fortsatt må testes mer i den virkelige verden, før den er klar til bruk.