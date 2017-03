10 tegn på at du er B-menneske

Du er B-menneske hvis...

Du bruker slumre-knappen flere ganger.



Du er mest aktiv rundt klokken 17.30. Humøret stiger mange hakk i løpet av dagen, fra klokken 8 til 22.



Kroppstemperaturen er høyest rundt klokken 20.



Sengetiden varierer – du legger deg senere i helgene og når du har ferie.



Du får mindre søvn enn du trenger og er trøtt når du våkner.



Du tar gjerne en middagslur og har ingen problemer med å sove på dagtid.



Favorittmåltidet er middag.



Du trives best med å trene på kvelden.



Du sover tyngst rundt klokken 6.



Du trives godt med skiftarbeid.

Er det farlig å være B-menneske?

Det er faktisk ikke bra for helsen å leve som B-menneske. Er du av dem som liker å legge deg sent, har du blant annet større risiko for å få hjerte- og karsykdommer, angst og depresjon. Dessuten tjener natte­ravner hele 15 prosent mind­re enn morgenfugler – trolig fordi A-mennesker har en døgnrytme som betyr at de er på topp når de er på jobb, mens B-mennesker kvikner til først senere på døgnet når arbeidsdagen er over.

Det vil altså være fornuftig å prøve å endre døgnrytmen hvis du er B-menneske, slik at den indre klokken kommer i takt med måten samfunnet fungerer på.

Drømmer du om å bli A-menneske? Da bør du laste ned filen nedenfor.