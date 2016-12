13 problemer bare B-mennesker forstår

10: Morgentrening skjer bare ikke. Alle de som sier at du bare kan trene før jobb, når du klager over at du ikke har tid - de kan bare stappe sure treningssokkene sine inn i munnen!

Det trenger ikke være vanskelig å bli en av dem som trener om morgenen.

11: Du tør ikke å få barn. Ikke fordi de skal presses ut nedentil, men fordi de våkner så tidlig! Oh, the horror!

12: Du har aller mest energi når du ikke får brukt den. Rundt midnatt får du en genial idé om å bore opp en hylle, støvsuge eller øve deg på breakdance. Ingen av delene sørger for at du blir "Årets nabo", og du har veldig lyst på den tittelen i år.

13: Det er mandag hver dag. Hey, A-mennesker, dere kjenner godt til den spesielle trøttheten dere har mandag morgen, ikke sant? Velkommen til vår verden!

Slik takler du trøttheten og kommer deg gjennom dagen.