Om du er A- eller B-menneske betyr mer enn bare å sette fyrstikker i øyelokkene for å holde deg våken nok til å se en fim en kveld. Det har også stor betydning for hva du velger å spise. Det viser finsk forskning.

Forskerne har analysert matvanene hos flere tusen voksne menn og kvinner. Og resultatet er tydelig. Vi spiser forskjellig gjennom hele døgnet basert på om vi er morgenfugler eller natteravner.

B-mennesker spiser generelt mindre til frokost, men klarer likevel å skuffe innpå mer sukker enn A-mennesker.

Også middagsmat og helgemat skiller seg ut hos nattuglene som både har mer uregelmessige spisetider og får i seg mer sukker og mer mettet fett enn morgenfuglene.

Som om ikke det var nok, så mosjonerer B-mennesker også mye mindre enn A-mennesker.

En mulig forklaring på dette kan være at samfunnet er innrettet slik at det passer best for A-mennesker, og så må B-mennesker bare henge seg på så godt de kan. Og da er det kanskje forståelig at B-mennesker ikke har energi til å trene og trenger litt sukker å våkne på.

Kilde: Obesity