De vanligste feilene du gjør hver eneste kveld

Du tenker garantert ikke over det. Men hvis du vil sove natten gjennom hver natt, så kan det være lurt å unngå disse feilene i framtiden.

Du sover i skittent sengetøy

Det kan hende det ikke påvirker deg her og nå, men sengetøyet ditt inneholder så mange bakterier at det er stor sannsynlighet for at du blir syk.

Sjekk hvor ofte du egentlig bør vaske sengetøyet ditt!

Du stiller vekkeklokken feil

Det er ikke så lurt å sette vekkeklokken til å ringe for tidlig med vilje, hvis det bare er for å trykke på snooze-knappen og sove fem minutter ekstra. Sannsynligheten for at du bare blir enda trøttere, er overraskende stor.

Du sover ikke med sokker

Men det bør du. Det kan spesielt være nyttig hvis du sliter med å sovne. Forskning viser i hvert fall at du sovner lettere når føttene dine er varme. Når føttene er varme, så utvider blodkarene seg og du blir mer avslappet. Velg et par lette sokker så du ikke blir overopphetet i løpet av natten.