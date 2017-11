Den beste grunnen til å bli under dyna

Derfor bør du bli under dyna liiiitt lengre ...

Vekkeklokka ringer, og du spretter ut av senga, overbevist om at du allerede er for sent ute. Men det er ikke nødvendig å sette i gang dagen slik. Du får en mye bedre start hvis du blir liggende under den varme dyna i et par minutter etter at du har åpnet øynene.

Tenk positivt

Bruk minuttene effektivt ved å tenke på minst tre ting som du gleder deg til i dag. For eksempel en episode av favorittserien din eller en løpetur med en venninne. Da føler du deg takknemlig, glad og optimistisk helt fra morgenen av. Det gir selvtilliten et løft og masse positiv energi som kan vare til langt utpå dagen.

Her er det beste tipset for å våkne med et smil.