Den største feilen du ofte gjør når du skal sove

Prøver du for hardt?

En studie peker på at opp mot 15 prosent av dem som lider av søvnløshet, kan legge til en ekstra utfordring til lidelsen. Det handler om psykofysiologisk søvnløshet, som kjennetegnes ved at man virkelig gjør en innsats for å sovne. Men uten hell - til tross for at man er trøtt.

Den psykofysiologiske søvnløsheten springer ut av "vanlig" søvnløshet - problemer med enten å sovne eller bli i søvnen uten å våkne. Og jo mer du prøver å sove, desto mindre lar deg seg gjøre. Feilen ligger altså i at du prøver ALTFOR hardt.

Kjenner du deg igjen? Hvis det ikke er et problem, lider du nok ikke av søvnløshet. Bekymringer, stress og angst kan nemlig også være årsaken til at du ligger søvnløs om natten uten at du lider av en spesielt sykdom.