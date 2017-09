Lag et lite program av faste ting du gjør i en time hver kveld før leggetid. Da skaper du konkurrerende, kognitiv atferd i hjernen, slik at du ikke lenger har plass til bekymringer fordi hjernen er opptatt av andre ting.

Demp lyset og finn noen rolige aktiviteter du koser deg med, slik at rutinen har en beroligende effekt. Du kan drive med håndarbeid, løse sudoku eller kryssord, drikke en kopp koffeinfri te, ta et varmt bad, lytte til lydbok eller beroligende musikk. Det viktigste er at du unngår skjermer, ettersom det blålige lyset de sender ut har en oppkvikkende effekt på nervesystemet.

Hvis tankene dine pleier å vandre av gårde, kan du også bruke litt tid på å lufte sinnet. En god strategi er å skrive ned alt du tenker på. Dermed forteller du bevisstheten at den skal gi slipp på problemet, og da vil du også automatisk sove bedre.

Kilde: Mikael Rasmussen, søvnveileder