Derfor sover du ekstra godt midt på dagen

En cowboystrekk midt på dagen kan få deg både friskere og gladere gjennom dagen, men bare hvis du gjør det riktig.

Gjeeesp…Har du også et stort behov for en kaffekopp etter lunsjpausen? Du er ikke alene. Behovet for en cowboystrekk midt på dagen er ifølge søvnforskerne et innebygd biologisk behov hos veldig mang av oss - og et ledd i den normale døgnrytmen. De fleste ville faktisk tatt en ettermiddagslur, hvis vi fikk muligheten til det.

Fra vi står opp, begynner vi faktisk å produsere stoffer som gjør oss søvninge. Først på dagen motvirkes didsse stoffene imidlertid av vår naturlige døgnrytme, som forteller oss at det er tid for å være aktive.

Rett etter middag begynner døgnrytmen å gi slipp på aktiviteten, slik at mengden av det søvndyssende hormonet melatoning stiger. Det er derfor vi får tunge øyelokk og har lett for å sovne på det tidspunktet.