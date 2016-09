Derfor sover menn bedre enn kvinner

Kvinnene i forsøket hadde derfor vanskeligere for å holde seg våkne til sent om kvelden, og de hadde til og med økt tilbøyelighet til å våkne "for tidlig" sammenliknet med mennene. De var derfor også trettere om morgenen.

Ifølge forskerne bak studien kan kvinners forskutte døgnrytme være den mekanismen som gjør at kvinner er mer tilbøyelige til å utvikle søvnlidelser.

Søvnmangel dreper indirekte

Søvnmangel er en hyppig årsak til for tidlig død. Det skyldes at søvnløshet fører til følgesykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer, mens søvnproblemer over tid kan gi psykiske mén.