DERFOR våkner du om natten

Unngå alkohol

Det er mulig du tror at en halv flaske vin gjør at du sover godt. Men egentlig får du ikke sovet hele natten i det hele tatt. I stedet for å falle i dyp søvn, bruker nemlig kroppen masse energi på å forbrenne alkoholen. Det er viktig at det går minimum to timer mellom du har inntatt alkohol og skal sove.

Er du stresset?

Dette vet du også. Men stress er seriøst ikke til å spøke med. Blant de tusenvis av negative tingene som er forbundet med stress, er blant annet søvnproblemer. Midt i en stresset hverdag med en krevende jobb, barn og alt mulig annet, så kan det hende at kroppen sliter med å falle skikkelig til ro. Det er ikke sikkert du er i stand til å falle i dyp søvn. Og så er sannsynligheten for at du våkner - og kanskje ikke får ro i sjela og sovner igjen - veldig stor. Prøv eventuelt å gjøre denne pusteøvelsen. som bare tar et minutt. Slik kan du kanskje falle til ro lettere, og sove hele natten.