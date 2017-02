Om morgenen er kroppen full av kortisol - noe som er bra. Kortisolen forbereder kroppen på dagens utfordringer og eventuelt stress. Også melatonin, som ellers er på sitt laveste om morgenen, reagerer positivt på lys. Dermed våkner du mer naturlig og blir raskt i godt humør fra morgenen av.

Dropp vekkeklokken

Det kan være vanskelig å legge vekkeklokken helt vekk, hvis du vil være sikker på at du ikke forsover deg. Men den brå oppvåkningen, gjør bare morgenen din mer stressende når klokken plutselig setter i gang. Og nivået av adrenalin øker veldig i det øyeblikket du må opp. Det betyr at hjertet ditt allerede fra morgenen jobber overtid, og pusten er raskere enn normalt. Det spiller ingen rolle hvis det skjer en gang i blant, men på lenger sikt kan det være skadelig for kroppen din.