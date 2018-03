Hva gjør overgangen til sommertid med kroppen?

Selv om vi bare mister en time når vintertid blir til sommertid, har de 60 minuttene noe å si. Når vi sover en time mindre, skaper det rot i døgnrymen, kroppens indre klokke, som blant annet styrer hormonutskillelsen, fordøyelsen og andre fysiologiske prosesser i kroppen.

Det er imidlertid stor individuell forskjell på hvor påvirket vi blir av overgangen, og for de aller fleste har ikke sommertiden noen betydning. Her har vi samlet noen helsemessige konsekvenser overgangen til sommertid kan føre til:

Sommertid kan gi dårligere humør

Er sinnet ditt svart som kull etter overgangen til sommertid, kan for lite søvn være forklaringen. Det er heller ikke unormalt å være mer irritabel eller anspent i samvær med andre mennesker, samtidig som evnen til å samarbeide med andre kan bli dårligere.

Sommertid kan redusere konsentrasjonsevnen

”Konsentrér deg nu,” må du kanskje si til deg selv flere ganger den første arbeidsdagen etter overgangen til sommertid. Evnen til å holde fokus blir nemlig ofte dårligere i kjølvannet av sommertiden. Undersøkelser har også vist at antall trafikkulykker øker etter at vi har gått over til sommertid - sammenlignet med uka før og uka etter, da vi gjerne har vent oss til den nye døgnrytmen.

Det er imidlertid ikke bare konsentrasjonsevnen som blir svekket ved overgangen til sommertid. Det samme gjelder innlæringsevnen og hukommelsen. Hvis du bare har mistet en times søvn, vil likevel endringen trolig være marginal.

Sommertid gjør deg mindre effektiv

Når du er trøtt, er du som regel mindre produktiv og tyr ofte til snarveier på jobben, er det noe som tyder på. I hvert fall har en undersøkelse fra Penn State University i USA påvist at vi bruker mer tid på privat internettsurfing i arbeidstiden den påfølgende arbeidsdagen etter overgangen til sommertid.

Sommertid kan gi høyere stressnivå

At for lite søvn øker mengden av stresshormoner i kroppen og dermed kan få blodtrykket til å stige, har vært kjent lenge. Men flere undersøkekser har også pekt på at overgangen til sommertid kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. I 2016 viste et forskningsprosjekt fra Michigan University i USA at antall blodpropper i hjernen øker med 24 prosent i dagene etter overgangen til sommertid. Motsatt faller risikoen tilsvarende når vi stiller klokka tilbake i oktober.