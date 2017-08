Fall i søvn på under 60 sekunder med dette trikset

Søvnløshet er skadelig for helsen, og mange har dessverre av stadige tilbakevendende våkenetter. Det kan være mange grunner til at man har problemer med å sovne; uheldige matvaner om kvelden, bruk av mobiltelefon eller stress. Uansett grunn, kan du slippe søvnløsheten ved å bruke ”4,7,8–metoden”. Det er en pusteøvelse som forbereder kropp og hjerne på at nå er det sovetid.

4,7,8–metoden

Før du starter øvelsen plasserer du tungespissen der hvor tannkjøttet møter fortennene. Hold tungen i denne posisjonen under hele øvelsen. Metoden går ut på at du skal trekke pusten gjennom nesen i 4 sekunder. Deretter holder du pusten i 7 sekunder og til slutt puster du ut gjennom munnen i 8 sekunder. Gjenta prosessen fire ganger.

Derfor virker det

4,7,8–metoden virker fordi det spesielle pustemønsteret sender en tilpasset mengde kjemikalier til hjernen samtidig som det senker pulsen. I de 7 sekundene hvor du holder pusten, blir lungene fylt med oksygen, og dette oksygenet sprer seg til resten av kroppen. De 8 sekundene du bruker på å puste ut, er den viktigste delen av teknikken, og her bør du telle helt til du mestrer det. Ved å gjenta øvelsen hver kveld, trener du stille og rolig deg selv til å sovne inn på kommando. Jo lenger du har øvd deg på teknikken, desto raskere vil du falle i søvn.

God natt!