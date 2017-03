3. Du blir liggende selv om du ikke får sove

Hvis du ikke klarer å sovne, så kan du like gjerne stå opp igjen, til du føler deg klar. Ligger du søvnløs i mer enn 20 minutter, er det fort gjort at du assosierer senga med søvnløshet, og det gjør bare vondt verre.

4. Du går i seng på forskjellige tidspunkter

De fleste netter sovner du først rundt midnatt, og andre dager er du så trøtt at du ikke klarer å holde ut lenger enn til klokka 21. Det gjør det umulig for deg å få en naturlig søvnrytme, og gjør det vanskeligere for deg å sovne om kvelden.

5. Du ser på TV

Det kunstige lys fra mobilen, PC-n og TV-en er rene giften for nattesøvnen. Det blå lyset senker nemlig kroppens utskillelse av melatonin, et hormon som styrer søvnrytmen.

