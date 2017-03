3. Folk forventer at du er mer produktiv

Fordi du våkner før B-mennesker, forventer folk at du rekker mer enn dem. Ikke på den hyggelige måten, der du rekker en ekstra kopp kaffe. Men mer når det gjelder det praktiske, der hjemmet er ryddig og matpakkene smurt og pakket.

4. Du KLARER IKKE sove lenge

Ikke i helgene heller, da du gjerne vil sove litt lenger. Du klarer rett og slett ikke å sove lenge. Og kroppen blir sliten av at du ikke klarer å gi den hvile.

5. Du blir fort trøtt om kvelden

Og det kan være et problem. Spesielt hvis du har barn og bor sammen med en partner. For det er jo når barna er lagt, at dere har mulighet for litt alenetid. Men du bare halvsover. Her er det skikkelig overvurdert å være A-menneske.