Fem grunner til at du bør ta en lur HVER DAG

De fleste av oss nyter en hyggelur i ny og ne, men kanskje burde vi ta en cowboystrekk midt på dagen litt oftere. Det er nemlig mange fordeler å heten ved å sove middag.

En lur får deg til å prestere bedre

Man kan lett føle seg litt doven når man ligger flat på sofaen. Men flere studier viser at atleter som ofte tar en kort lur, generelt presterer bedre. Det er spesielt eksplosiviteten som forbedres.

En lur stagger sulten

Hvis man er trøtt og sliten, så higer både hjernen og kroppen etter energi i form av mat eller sukkerholdig drikken. Hvis du i stedet etterkommer kroppens direkte ønske - hvile - så vil du unngå de ekstra kaloriene.

Minimer stress med en lur

En studie fra 2012 viser at flere av stresshormonene kan minimeres, hvis man tar en lur. Hvis man er trøtt og går runt og er sliten, så vil man ha større risiko for å bli rammet av stress. Dessuten går stress ofte utover søvnen - og så er du inne i en ond sirkel.

En lur gjør deg klar i hodet

De kognitive evnene skjerpes av en lur på 60 til 90 minutter. Etter en time på øyet, vil du være bedre til å tilegne deg kunnskap, og lagre den.

Hjertet ditt har godt av en lur

For lite søvn kan ha en negativ effekt på hjertehelsa. En studie fra Harvard viser da også at de forsøkspersonene som sov middagslur cirka en halvtime tre ganger i uka, hadde mindre risiko for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer senere i livet.