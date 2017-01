Fem tips til bedre søvn

Skap gode forutsetninger

For mye varme, kulde, lyder eller lys, kan gjøre at du våkner i løpet av natta. Sørg for at soverommet er mellom 20 og 22 grader varmt, samt at det er stille og mørkt. Det er de beste forutsetningene for god søvn.

Sliter du med at du må opp og tisse i løpet av natta, så slutt å drikke væske to timer før leggetid.

Rutine, rutine, rutine

Legg deg på samme tidspunkt hver kveld. Da venner du kroppen til at nå er det på tide å sove. Det vil også føre til at du våkner på samme tidspunkt hver morgen - utvhilt.

Ikke frykt søvnen

Hvis du begynner å bli redd for å få for lite søvn, og at det vil påvirke neste dag, så blir det vanskelig å sovne. Si til deg selv at hvis du har søvnunderskudd, så kan du alltids ta igjen det tapte med en lur i løpet av dagen.